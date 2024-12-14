تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

يتواجد حاليا نبيل الحلفاوي داخل أحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لتلقى العلاج ولم يكشف نجله خالد الحلفاوي تفاصيل أزمة والده رافضا الحديث عنها لحين تحسن حالته الصحية.

وبعد الكثير من التكتم ومع تدهور الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي ونقله للعناية المركزة، حيث يعاني من ضعف التنفس بسبب تعرضه لهبوط في الدورة الدموية ومنع عنه الزيارات بشكل نهائي، بل قامت أسرته بنقله إلى مستشفي أخرى بسبب تدهور حالته، ومازال المخرج عمرو عرفة يطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل، حيث قال أن الحالة صعبة وتتدهور أيضًا.

وفي سياق آخر تواصل أمس الفجر الفني مع الفنان أشرف طلبة عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وسؤاله عن الوضع الصحي للفنان نبيل الحلفاوي وقال:" أنا آسف بس النقابة معندهاش أي معلومات عن الوضع الصحي للفنان نبيل الحلفاوي.

وأضاف:" عائلة الفنان تتكتم عن الأمر لحين تحسن وضعه ونحن نحترم رغبتها بالكامل في ذلك، لكن دكتور أشرف زكي يتابع معهم التطورات أول بأول دون الأفصاح عن التفاصيل الصحية"

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.