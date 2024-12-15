يحيى الفخراني يكشف تفاصيل مؤثرة عن نبيل الحلفاوي وأسرار الأيام الأخيرة لإسماعيل ياسين

تحدث الفنان يحيى الفخراني عن علاقة الصداقة التي تجمعه بالفنان نبيل الحلفاوي، كاشفًا عن موقف إنساني مؤثر حدث في بداية مسيرته الفنية.

أشار الفخراني خلال لقائه في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس إلى أن الحلفاوي تنازل له عن دور مهم في مسرحية "مدرسة الأزواج" عندما كان الفخراني خريجًا جديدًا.

قال: "نبيل كان مسافر وقتها، ولما رجع وشافني في الدور قالي لازم تكمل، ومن هنا بدأت صداقتنا اللي مستمرة لحد النهاردة".

الحلفاوي وصراعه مع المرض

تأتي تصريحات الفخراني عن نبيل الحلفاوي في ظل تعرض الأخير لوعكة صحية أثارت قلق جمهوره ومحبيه.

انتشرت شائعات عن تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة، إلا أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نفى هذه الأخبار مؤكدًا أن الحلفاوي يتلقى دعمًا كبيرًا من أسرته، التي تواصل الوقوف بجانبه خلال أزمته الصحية.

دعوات واسعة لشفاء الحلفاوي

عبّر العديد من الفنانين وجمهور الحلفاوي عن دعمهم له بالدعاء والتمنيات بالشفاء العاجل، ما يعكس مكانته الكبيرة في قلوب محبيه وزملائه.

وأشاد يحيى الفخراني بمواقف الحلفاوي الإنسانية، مؤكدًا أنه دائم الدعم لأصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

الأيام الأخيرة في حياة إسماعيل ياسين

خلال حديثه في البرنامج، تناول يحيى الفخراني أيضًا الأيام الأخيرة من حياة الفنان الكبير إسماعيل ياسين، كاشفًا عن معاناة الأخير المادية قبل وفاته.

أكد الفخراني أن إسماعيل ياسين لم يكن يملك المال الكافي لتغطية تكاليف علاجه، وهو ما عكس ظروفًا صعبة عاشها هذا النجم الذي أسعد الملايين بأعماله. كما أشار إلى أن نجل إسماعيل ياسين واجه نفس المصير، حيث عانى ماديًا قبل وفاته.