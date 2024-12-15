أحمد السبكي يبدأ تصوير فيلمه الكوميدي الجديد "الصفا الثانوية بنات"

الفجر الفني
علي ربيع
علي ربيع

بدأ المنتج أحمد السبكي تصوير أحدث أفلامه الكوميدية بعنوان "الصفا الثانوية بنات"، الذي يجمع الفنان علي ربيع بعدد من الأسماء اللامعة في عالم الفن.

 

القائمة الكاملة للأبطال والمشاركة المميزة


يشارك في بطولة الفيلم كل من علي ربيع ومحمد ثروت وأوس أوس وبيومي فؤاد وسارة الشامي وهالة فاخر، إلى جانب عدد من النجوم الذين سيظهرون كضيوف شرف. 

 

يسلط العمل الضوء على مواضيع كوميدية خفيفة تحاكي حياة الشباب والمواقف اليومية التي قد تحدث في مدارس الثانوية.

معلومات عن العمل والإنتاج


فيلم "الصفا الثانوية بنات" من إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، وهو من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح، الذي يسعى من خلاله إلى تقديم مزيج من الكوميديا الخفيفة والدراما الاجتماعية المميزة.

 

 من المقرر أن يُعرض الفيلم في موسم عيد الفطر المبارك لعام 2025، ليكون إضافة جديدة لجمهور الأفلام الكوميدية المصرية.

الصفا الثانوية بنات الفنان علي ربيع أوس أوس بيومى فؤاد هالة فاخر كريم السبكي محمد ثروت

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تفاصيل فيلم 'الصفا الثانوية بنات' بطولة علي ربيع

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