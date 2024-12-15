غدًا.. تحتفل وزارة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

الفجر الفني
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة

 

 تحتفل وزارة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، غدًا الأحد، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتقام الاحتفالية في المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، في إطار دعم وتعزيز مكانة اللغة العربية في العالم.

موضوعات الاحتفالية: "من القلم إلى الخوارزمية"

تحت عنوان "من القلم إلى الخوارزمية: أصالة الحرف وحداثة الفكر"، تشمل الاحتفالية جلستين نقديتين مهمتين. 

الأولى ستتناول موضوعات مثل اللغة والهوية، بالإضافة إلى رؤى نقدية لتطوير المناهج التعليمية.

 أما الجلسة الثانية، فستناقش اللغة والإبداع الشعري في ظل الذكاء الاصطناعي.

الجلسة الأولى: اللغة والهوية

تبدأ الجلسة الأولى بكلمة للدكتور يوسف نوفل، مقرر لجنة الشعر، وستديرها الجلسة الدكتور عادل ضرغام.

 يشارك في هذه الجلسة كل من الدكتور أحمد يوسف، الدكتور محمد عبد الله الخولي، والدكتور محمد سليم شوشة.

الجلسة الثانية: اللغة والإبداع الشعري في عصر الذكاء الاصطناعي

أما الجلسة الثانية فسيقوم بإدارتها الأستاذ عماد غزالي، ويشارك فيها كل من الدكتور محمد حسنين الضلع والدكتور محمد حجاج، ليتناولوا تأثير الذكاء الاصطناعي على الإبداع الأدبي.

أمسية شعرية تختتم الاحتفالية

وتختتم الاحتفالية بأمسية شعرية يديرها الشاعر أحمد حسن، ويشارك فيها عدد من الشعراء البارزين، منهم عاطف عبد العزيز، ريم أحمد المنجي، فارس خضر، محمد خالد الشرقاوي، محمد عكاشة، محمد مغاوري، مصطفى مقلد، ومنال الصناديقي.

تفاصيل الحفل

تُقام الاحتفالية غدًا الإثنين في الساعة السادسة مساءً، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وتعد فرصة للاحتفاء بلغة الضاد وتعزيز الحوار بين الأجيال الجديدة والحفاظ على الهوية الثقافية العربية.

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