بكلمات مؤثرة.. أكرم حسني ينعي وفاة نبيل الحلفاوي

نعى الفنان أكرم حسني وفاة الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، عمر يناهز الـ 77 عامًا، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر أكرم حسني صورة للراحل نبيل الحلفاوي، وعلق عليها قائلًا:" ان العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا انا لله وانا اليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى أنعي الأستاذ الكبير المحترم نبيل الحلفاوي، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وألهم أهله الصبر والسلوان نسألكم الدعاء".

منشور اكرم حسني

تدهور الحالة الصحية لـ نبيل الحلفاوي





تدهورت الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي ونقل للعناية المركزة قبل وفاته، حيث عانى من ضعف التنفس بسبب تعرضه لهبوط في الدورة الدموية ومنع عنه الزيارات بشكل نهائي، بل قامت أسرته بنقله إلى مستشفى أخرى بسبب تدهور حالته.



آخر أعمال نبيل الحلفاوي





وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.





تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”







والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.