شريف حلمي ينعي نبيل الحلفاوي:" لم يشتكي أحدًا منه يومًا"

الفجر الفني
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

توفي منذ قليل الفنان نبيل الحلفاوي بعد تعرضه لأزمة صحية الأيام الماضية نقل على أثرها إلى المستشفى، وكان يحتجز داخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية ودخل على أثرها في غيبوبة، ليفارق الحياة عن عمر يناهز الـ 77 عامًا. 

 

ونشر الحساب الرسمي للفنان نبيل الحلفاوي الخبر وكتب:" ‏مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للاسف.. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض والم طويل، كان دائما بيدعي بكده  وربنا ما خذلوش. شكرا علي كل الحب والدعاء".

منشور شريف حلمي

 

وحرص النجم شريف حلمي على نعيه من خلال حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك وكتب:" رحل النبيل الفنان الحقيقي المحترم نبيل الحلفاوي، أنا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وأكرم مثواه واجعله من اهل الجنة كان فنانا ذا خلق رفيع متواضع مخلص  

 

 

وأضاف:" لم أر أحدًا في حياتي اشتكى من معاملته أو قال في حقه كلمة لا تليق فقد كان نموذج اللهم ثبته عن السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم آمين يا رب العالمين". 

نبيل الحلفاوي 

 

 

آخر أعمال نبيل الحلفاوي  

 

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

 

 

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.

 

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