بكلمات مؤثرة.. هند صبري تنعي نبيل الحلفاوي

الفجر الفني
هند صبري
هند صبري

نعت الفنانة هند صبري، وفاة الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل،   من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

منشور هند صبري 

 

نشرت هند صبري صورة للفنان الراحل نبيل الحلفاوي، معلقة عليها: "فقدنا نجمًا وانسانًا خلق لنفسه عالما من شخصياته التي أمتعنا بها فقدنا النجم الكبير نبيل الحلفاوي ".

وفاة نبيل الحلفاوي 


رحل عن عالمنا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نتيجة مشاكل في الصدر، نُقل الفنان الراحل إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي حيث أُودع غرفة العناية المركزة نظرًا لتدهور حالته الصحية التي استمرت حتى وافته المنية في الساعات الأخيرة عن عمر يناهز 77 عامًا كما حرصت أسرة الفنان على عدم الإفصاح عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مكتفية بطلب الدعاء له إلا أن العديد من زملائه في الوسط الفني مثل المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله والفنانة ريهام عبد الغفور عبروا عن قلقهم البالغ ودعوا الجمهور للوقوف بجانبه بالدعاء في تلك المحنة.

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