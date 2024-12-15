محمد إمام ناعيًا الراحل نبيل الحلفاوي: "فنان مميز لن يتكرر"

الفجر الفني
محمد إمام
محمد إمام

حرص الفنان محمد إمام على نعي الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ 77 عامًا، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور محمد إمام 

 

ونشر "إمام" صورة للراحل نبيل الحلفاوي، وعلق عليها قائلًا:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفنان الكبير نبيل الحلفاوي.. خالص العزاء لأبنائه وليد وخالد ربنا يصبركم.. فنان مميز لن يتكرر".

 

منشور محمد امام

 


آخر أعمال نبيل الحلفاوي



وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.
 


تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”




والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي أعمال نبيل الحلفاوي الفنان محمد إمام الفنان نبيل الحلفاوي تشييع جثمان نبيل الحلفاوي

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