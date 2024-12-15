أغلى الناس على قلبي.. هكذا نعت حنان مطاوع نبيل الحلفاوي

الفجر الفني
حنان مطاوع
حنان مطاوع

نعت الفنانة حنان مطاوع الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

منشور حنان مطاوع 

 

نشرت حنان مطاوع صورة له، معلقة عليها:" لا إلا إلا الله رحل واحد من أحب وأهم وأغلى الناس على قلبي ربنا يرحمه ويصبر قلب خالد ووليد وكل محبيه".

 

رحل عن عالمنا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نتيجة مشاكل في الصدر.

 

تدهور الحالة 

 

نُقل الفنان الراحل إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي حيث أُودع غرفة العناية المركزة نظرًا لتدهور حالته الصحية التي استمرت حتى وافته المنية في الساعات الأخيرة عن عمر يناهز 77 عام كما حرصت أسرة الفنان على عدم الإفصاح عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مكتفية بطلب الدعاء له إلا أن العديد من زملائه في الوسط الفني مثل المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله والفنانة ريهام عبد الغفور عبروا عن قلقهم البالغ ودعوا الجمهور للوقوف بجانبه بالدعاء في تلك المحنة.

 


 

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