صفاء أبو السعود ناعية نبيل الحلفاوي: فقدنا قيمة وقامة فنية وإنسانية غير عادية

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، النجم والفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال النادرة.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، في بيان صحفي لها إننا فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية وثقافية من طراز نادر وخاص، فكان رحمه الله، صاحب بصمة إبداعية وحس ثقافي وموسوعي شديد الرقي، ونجح في أن يضفي من روحه وشخصيته الثقافية والإنسانية على أدواره، ما جعلها راسخة في أذهان المشاهد المصري والعربي، ليكون بإبداعه أحد أعمدة قوتنا الناعمة.



خالص عزائي وعزاء قنوات راديو وتلفزيون العرب، والشركة العربية للإنتاج الإعلامي بالرياض، لأسرته وجمهوره الكبير، لرحيل المبدع النبيل، الذي سيظل حاضرا بيننا مهما طال الغياب، رحم الله الفنان والإنسان الخلوق نبيل الحلفاوي.

لمحة عن الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

الفنان الراحل نبيل الحلفاوى كانت آخر مشاركاته فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالي" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشارك في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

نشأة نبيل الحلفاوي

الفنان نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.



شارك في العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الاوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء، الطريق إلى ايلات، العميل رقم 13" ومن أبرز مسلسلاته:"غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وإبتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".