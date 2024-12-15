تامر عبدالمنعم ينعى وفاة "القبطان" نبيل الحلفاوي

الفجر الفني
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

 

 

نعى الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية وفاة "القبطان" الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية منذ مايقارب من ساعتين.

منشور 

ونشر الفنان تامر عبدالمنعم صورة للفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي وعلق عليها: خالص عزائي في وفاة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي انا لله وانا اليه راجعون.

 

أيامه الأخيرة 

وكان الفنان نبيل الحلفاوي تعرض لأزمة في صدره صحية خلال الأيام الماضية نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقرر الأطباء حجزه في العناية المركزة إلى أن تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة خلال الساعات القليلة الماضية حتى فارق الحياة ورحل عن عالمنا وهو في عمر 77 عاما.

أبرز تصريحات تامر عبد المنعم أبرز أعمال نبيل الحلفاوي آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي

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