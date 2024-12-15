بهذه الطريقة.. داليا البحيري تنعي نبيل الحلفاوي

بهذه الطريقة.. داليا البحيري تنعى نبيل الحلفاوي

الفجر الفني
الفنانة داليا البحيري
الفنانة داليا البحيري

 

 

نعت الفنانة داليا البحيري، وفاة الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل،   من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

منشور الفنانة داليا البحيري

نشرت داليا البحيري صورة للفنان الراحل نبيل الحلفاوي، معلقة عليها: "الف رحمة ونور… لم أنال شرف العمل معه ولكنه كان من أحب الفنانين إلى قلبي، ربنا يتغمده برحمته الواسعة يارب".

بهذه الطريقة.. داليا البحيري تنعي نبيل الحلفاوي


وفاة نبيل الحلفاوي

رحل عن عالمنا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نتيجة مشاكل في الصدر، نُقل الفنان الراحل إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي حيث أُودع غرفة العناية المركزة نظرًا لتدهور حالته الصحية التي استمرت حتى وافته المنية في الساعات الأخيرة عن عمر يناهز 77 عامًا كما حرصت أسرة الفنان على عدم الإفصاح عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مكتفية بطلب الدعاء له إلا أن العديد من زملائه في الوسط الفني مثل المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله والفنانة ريهام عبد الغفور عبروا عن قلقهم البالغ ودعوا الجمهور للوقوف بجانبه بالدعاء في تلك المحنة.

أبرز تصريحات داليا البحيري أحدث أعمال داليا البحيري أبرز أعمال نبيل الحلفاوي الفنان نبيل الحلفاوي آخر أعمال الفنانة داليا البحيري وفاة نبيل الحلفاوي

مواد متعلقة

وداعًا ياقوت.. "الحلفاوي" أيقونة الإنسان "راحلًا"

هكذا نعى المخرج ماندو العدل وفاة نبيل الحلفاوي

Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك والمصري اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز