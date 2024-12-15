بعد غنائه في زفاف نجله.. عمرو الليثي يوجه رسالة لمصطفى قمر

بعد غنائه في زفاف نجله.. عمرو الليثي يوجه رسالة لمصطفى قمر

الفجر الفني
الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي

 

 


وجه الإعلامي عمرو الليثي رسالة خاصة إلى النجم مصطفى قمر، وذلك عقب مشاركته في إحياء حفل زفاف “عمر”، نجل عمرو الليثي، وأعرب الليثي عن سعادته الكبيرة بأداء مصطفى قمر وأجواء البهجة التي أضفاها على الحفل، مشيدًا بموهبته التي لطالما أمتعت الجماهير على مدار سنوات طويلة.

 

وكتب الليثي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": “ألف شكر لأخويا الحبيب وصديق عمري النجم الكبير مصطفى قمر على إحيائه فرح ابني شريف".

بعد غنائه في زفاف نجله.. عمرو الليثي يوجه رسالة لمصطفى قمر


حفل الزفاف الذي أقيم مؤخرًا شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وكان مصطفى قمر من أبرز الحاضرين، حيث قدّم مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وجاءت مشاركة قمر في الحفل كلفتة مميزة، خاصة أن علاقة صداقة قوية تجمعه بعمرو الليثي منذ سنوات طويلة.

 

آخر أعمال الفنان مصطفى قمر

و الـ جدير بالذكر، أن آخر أعمال مصطفى قمر، هي أغنية "صناعة مصرية" الذي طرحها خلال الفترة الماضية على طريقة الفيديو كليب، من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبدالمنعم وإخراج بتول عرفة التي صورت الكليب في الإسكندرية مسقط رأسيهما، بمنطقة المكس.

 

و جاءت كلمات أغنية "صناعة مصرية" كالتالي:

لما بيتمختر يتمختر

الهزة تزيد

ييجي 100 ريختر

وأما بيتحرك

بيحرك

في قلوب الناس

وأما بيتدلع بيولع

اهرب احسن

كان غيرك اجدع

دي عينيه الحلوين

تخطف تخطف

احمينا يارب.. يارب الطف

مش ممكن مانبصش بصة ده الغالي الحلو العسلية

وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية

وأما بيتزربن يتزربن

يا خرابي عليه

عصبي يجنن

ولا اما يهدي ويعدي ويقول للأرض مفيش قدي

ما هو زيه جميل

مفيش اثنين

مع أن كتير فيه بنات حلوين

ده في حتة لوحده متربع ويهل علينا

شمس بتطلع

مش ممكن مانبصش بصه ده الغالي الحلو العسلية

وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية

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