بالصور.. بدء الأستعدادات الأولية لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

بالصور.. بدء الاستعدادات الأولية لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

الفجر الفني
مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

 


تنطلق اليوم، 16 ديسمبر، فعاليات الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يُفتتح المهرجان بحفل رسمي يسلط الضوء على أحد أبرز المهرجانات المتخصصة في الأفلام القصيرة، ويستمر حتى 21 ديسمبر، مقدمًا لجمهوره برنامجًا متنوعًا يزخر بالعروض السينمائية والأنشطة الثقافية المميزة.

 بدء الأستعدادات الأولية لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

 

 

فعاليات التكريم في حفل الافتتاح

يتضمن حفل الافتتاح تكريم عدد من الأسماء البارزة في عالم السينما، حيث تُمنح جائزة “البرج الذهبي” للنجمة ناهد السباعي، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، تقديرًا لإسهاماتهم ومسيرتهم الفنية المتميزة.

 

 


برنامج المهرجان وعروض الأفلام

 

و يشهد المهرجان مشاركة الفيلم المصري “دم فاسد” للمخرج طارق الشربيني ضمن المسابقة المصرية، إلى جانب العرض العالمي الأول للفيلم المصري “أروح لفين” للمخرج عز الدين الفقي في نفس المسابقة. أما على صعيد المسابقة الدولية، يتضمن البرنامج عرض الفيلم اللبناني “Far From It” للمخرج ماريو غابالي، والفيلم المصري “كعب عالي” للمخرج مهند الكاشف.

 

 


نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

 

يعد مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حدثًا سينمائيًا سنويًا يحتفي بالإبداع في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية. يهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وتوفير منصة عالمية لعرض أعمالهم، إلى جانب تعزيز الحوار الثقافي بين صناع السينما والجمهور.

يقام المهرجان في القاهرة، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، بالإضافة إلى عروض عالمية أولى. كما يقدم ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين والنقاد والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث الاتجاهات في صناعة الأفلام القصيرة.

ويتميز المهرجان أيضًا بتكريمه لشخصيات سينمائية بارزة تقديرًا لإنجازاتهم، مما يعزز مكانة القاهرة كواحدة من المراكز الثقافية والسينمائية الرائدة عالميًا.

1 1 لآلاء محمود ينافس في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير أسماء الحاضرين في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحدث إطلالة ناهد السباعي أحدث أعمال الفنانة ناهد السباعي أبرز أعمال بشري كامل الباشا

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