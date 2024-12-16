محمود حافظ يتألق في رمضان 2025 بمسلسلي “شباب امرأة” و”شهادة معاملة أطفال”

تعاقد الفنان محمود حافظ على المشاركة في مسلسل “شباب امرأة”، أحد أشهر كلاسيكيات السينما المصرية، الذي يعود في نسخة درامية مكونة من 15 حلقة، مأخوذة عن رواية الكاتب أمين يوسف غراب. كتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه أحمد حسن، الذي أكد في تصريحات صحفية أن المسلسل يقدم معالجة جديدة ومختلفة تمامًا عن الفيلم الأصلي الذي أُنتج عام 1956، حيث تم تحديث الأحداث والشخصيات لتواكب العصر الحالي.

المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، إلى جانب محمود حافظ، عبير صبري، جوري بكر، داليا شوقي،، أحمد فتحي، يوسف عمر، حسن أبو الروس، ومجموعة أخرى من النجوم.

وفي إطار آخر، يشارك محمود حافظ أيضًا في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”للفنان محمد هنيدي ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، ويجمعه العمل بالنجم محمد هنيدي. كما يضم المسلسل في بطولته سما إبراهيم، وليد فواز، ومجموعة أخرى من الفنانين.

من المقرر عرض كلا المسلسلين خلال موسم رمضان 2025 عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليشهد الموسم الدرامي المقبل تنوعًا كبيرًا في أدوار محمود حافظ بين الدراما الاجتماعية والكوميديا.