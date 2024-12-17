مها فتوني تشوّق جمهورها لجلسة غنائية خاصة بهذا الموعد

الفجر الفني
مها فتوني
مها فتوني

 


أعلنت الفنانة الشهيرة مهافتوني عن موعد جديد لمحبيها وجمهورها الكبير، وذلك من خلال جلسة غنائية مميزة ستُقام يوم الخميس القادم الموافق 19 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً. وكشفت مهافتوني عن تفاصيل الحدث عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ، حيث شاركت مقطع فيديو وأرفقته بعبارة: "موعدنا يوم الخميس 19-12 الساعة 6 مع أغنية فيها رجوع".

المقطع الذي حظي بآلاف الإعجابات والتفاعل من الجمهور، أثار حماس متابعيها، خاصة مع تلميحاتها عن الأغنية المرتقبة التي توحي باسمها "رجوع" بعودة جديدة للفنانة إلى الساحة الفنية أو لطرح عمل غنائي يحاكي مشاعر العودة والشوق.

وتُعرف مهافتوني بأسلوبها الفريد وأغنياتها التي تلقى رواجًا واسعًا في الوطن العربي، حيث حققت نجاحات متتالية في الفترة الأخيرة، وجعلت منها واحدة من أهم الفنانات على الساحة الغنائية.

من المتوقع أن تشهد هذه الجلسة الغنائية تفاعلًا كبيرًا، نظرًا لارتباط اسم الفنانة بمفاجآت مبهرة في أعمالها الفنية.

 

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