بمشاركته في المسابقة الرسمية قسم "generation" فيلم "ضي – سيرة أهل الضي" يمثل مصر في مهرجان برلين الدولي



أعلن مهرجان برلين الدولي في دورته الخامسة والسابعين عن اختيار الفيلم المصري "ضي – سيرة أهل الضي" في المسابقة الرسمية قسم "generation"، فيلم "ضي- سيرة أهل الضي" من إخراج كريم الشناوي، تأليف هيثم دبور، ومن بطولة أسيل عمران، إسلام مبارك، بدر محمد، حنين سعيد، ويضم باقة من النجوم كضيوف شرف، بينهم: أحمد حلمي، محمد شاهين، محمد ممدوح وأمينة خليل.



ويروي الفيلم قصة المراهق "ضي" وهو نوبي ألبينو يبلغ من العمر 11 عامًا ويمتلك صوتا عذبا. تدور أحداث الفيلم حول رحلته المليئة بالتحديات، حيث يسافر برفقة عائلته من أسوان إلى القاهرة لتحقيق حلمه بالمشاركة في برنامج "ذا فويس كيدز".



فيلم “ضي”

وكان العرض الأول لفيلم "ضي – سيرة أهل الضي" خلال الدورة الأخيرة لمهرجان البحر الأحمر والمقامة في المملكة العربية السعودية، وحاز الفيلم على إعجاب النقاد والمشاهدين سواء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أو على المستوى النقدي.



"ضي" (سيرة أهل الضي) إنتاج بلوبرنت للإنتاج، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار للإنتاج/ سيني ويفز، ومن توزيع بيج تايم فند.

نبذة عن مهرجان برلين الدولي

يعد مهرجان برلين الدولي واحدًا من أبرز المهرجانات السينمائية العالمية، حيث يستقطب سنويًا عشرات الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويشكل المهرجان، الذي يُقام على مدار أحد عشر يومًا في شهر فبراير، حدثًا هامًا على أجندة صناعة السينما ووسائل الإعلام، إضافةً إلى كونه منصة رئيسية للتبادل الثقافي والمهني، ومنتدى تجاري لا غنى عنه.