إيمانًا بدور الفن.. "الوثائقية" تعرض رسالة يومية من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تغطية فعاليات الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وبث رسالة يومية على شاشة "الوثائقية"؛ الشريك الإعلامي للمهرجان، وذلك على مدار أيام انعقاده في دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 2024.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدعم المهرجانات والأنشطة الفنية المصرية، وإيمانًا بدور الفن في بناء المجتمعات وتشكيل الوجدان العام للشعوب.

جديرٌ بالذكر أنه يشارك في الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير وفود من 11 دولة، بأفلام يصل عددها إلى ٥٥ فيلمًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا.

نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير





مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.





يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.

كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.