بالصور... بدء ندوة خالد النبوي في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير



بدأت منذ قليل ندوة الفنان خالد النبوي في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، والتي تقام بقيادة الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

وحرص على حضور الندوة عدد من الفنانين كان أبرزهم: الفنان كريم الحسيني وحسن عبدالله، تقام الندوة ضمن مجموعة من الفعاليات التي تُنظم خلال المهرجان الذي يستمر حتى 21 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة أمس بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حضور النجمات بشرى وحورية فرغلي وناهد السباعي، فيما حضرت الإعلامية مها الصغير مقدمة الحفل وتامر بجاتو المدير التنفيذي للمهرجان.

مكرمين حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

ويكرم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، اليوم خلال حفل الافتتاح، النجمة ناهد السباعي والممثل الفلسطيني كامل الباشا ومهندس الديكور أنسى أبو سيف، ومنحهما البرج الذهبي عن مشوارهم الفني، ويقدم الحفل الإعلامية مها الصغير.

فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حتى يوم 21 ديسمبر، يتخللها عدد من الأفلام القصيرة العالمية كعرض أول، بالإضافة إلى الماستر كلاس خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.

أفلام الدورة السادسه في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

وتشهد الدورة السادسة من المهرجان مشاركة عدد من الأفلام المميزة، حيث يعرض فيلم "برتقالة من يافا" للمخرج الفلسطيني محمد المغني ضمن المسابقة الدولي، والفيلم حاصل على جوائز عديدة ومن ضمنها الجائزة الكبرى افضل فيلم دولي فى مهرجان "كليرمون فيران" في فرنسا، الفيلم المصري "دم فاسد" للمخرج طارق الشربيني، كما يعرض الفيلم المصري "أروح لفين" للمخرج عز الدين الفقى بعرضه العالمي الأول ضمن المسابقة المصرية،، ويعرض الفيلم اللبناني "Far From It" للمخرج Mario Ghabali ضمن المسابقة الدولية، كما يعرض الفيلم المصري "كعب عالى" للمخرج مهند الكاشف بالمسابقة الدولية.