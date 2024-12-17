هنا الزاهد تروج لمسلسل "إقامة جبرية"

هنا الزاهد تروج لمسلسل "إقامة جبرية"

الفجر الفني
بوابة الفجر

تستعد الفنانة هنا الزاهد لطرح أحدث أعمالها الدرامية، مسلسل إقامة جبرية، على إحدى المنصات الرقمية خلال الأيام المقبلة، وحرصت هنا الزاهد على الترويج للعمل.

 

حيث نشرت هنا الزاهد البوستر الرسمي لمسلسل إقامة جبرية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت قائلةً:
"إقامة جبرية قريبا على Watch it".

منشور الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام 

 

في سياق آخر المسلسل ينتمي إلى نوعية أعمال التشويق والإثارة، ويُعد من أبرز المشاريع المنتظرة في الموسم الحالي، حيث يحمل قصة مميزة ومليئة بالمفاجآت التي تجذب الجمهور.

في مسلسل إقامة جبرية، تقدم الفنانة هنا الزاهد شخصية "منة"، وهى صيدلانية تعيش حالة نفسية مضطربة بعد وفاة زوجها، ما يدفعها للبحث عن العلاج النفسي لتجاوز مشاعر الحزن والصراعات الداخلية التي تعصف بها.

تجسد هنا الزاهد شخصية "منة"،  والتي تبدأ رحلتها العلاجية بناءً على نصيحة الطبيبة النفسية، التي تجسدها الفنانة صابرين، ليأخذ المسلسل منعطفًا دراميًا مشوقًا مليئًا بالأحداث غير المتوقعة.

العمل يسلط الضوء على قضايا إنسانية ونفسية، ويُنتظر أن يقدم هنا الزاهد في قالب جديد يظهر قدرتها على التعمق في شخصية تحمل مشاعر معقدة وصراعات داخلية، مما يضيف للعمل عنصر تشويق وإثارة للجمهور.

 

مسلسل إقامة جبرية يضم مجموعة مميزة من النجوم الذين يشاركون في تقديم تجربة درامية مليئة بالإثارة والتشويق، إلى جانب البطولة التي تتولاها الفنانة هنا الزاهد، يشارك في العمل الفنان محمد الشرنوبي، الذي يقدم دورًا محوريًا في الأحداث، بالإضافة إلى النجمة صابرين التي تجسد شخصية الطبيبة النفسية.

 

ويضم المسلسل أيضًا الفنان محمود البزاوي في دور مؤثر، إلى جانب الفنانة القديرة عايدة رياض، وثراء جبيل التي تضيف للعمل لمسة خاصة بحضورها المميز،كما يظهر النجم أحمد حاتم كضيف شرف، مما يعزز من جاذبية العمل ويثير فضول الجمهور.

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