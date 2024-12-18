جاي ريتشي يصور فيلمه الجديد Fountain of Youth وسط أهرامات الجيزة: مصر تتحول إلى مسرح عالمي للإنتاج السينمائي

كشف المخرج البريطاني الشهير جاي ريتشي عن أول لمحات من فيلمه المرتقب Fountain of Youth، والذي يتم تصويره في مواقع أثرية ساحرة بمصر الصور التي نشرتها مجلة Entertainment Weekly أثارت حماسة الجمهور، حيث ظهر أبطال العمل وسط أهرامات الجيزة والمعابد القديمة، في مشاهد تجمع بين الأصالة والتشويق وتعد بمغامرة سينمائية استثنائية.

رحلة عبر التاريخ والخيال

يأخذ الفيلم مشاهديه في مغامرة مليئة بالإثارة والغموض، مستكشفًا أسرار الحضارة المصرية القديمة من خلال أحداث تدور حول البحث عن "ينبوع الشباب" الأسطوري. وتظهر المشاهد الأولية طاقم العمل وهم يخوضون مغامرات استكشافية داخل معابد ومقابر تاريخية، مستخدمين تقنيات حديثة لاستكشاف خبايا الماضي.

مصر كوجهة سينمائية عالمية

اختيار مصر كموقع تصوير يعكس إدراك ريتشي لثراء المواقع الأثرية المصرية وما تضيفه من عمق بصري وثقافي لأي عمل فني. وأوضح تقرير المجلة أن الفيلم يعزز صورة مصر كوجهة مفضلة للإنتاجات السينمائية العالمية، خاصة مع تنامي الاهتمام بتوظيف إرثها الحضاري الفريد في الأعمال السينمائية.

نجوم عالميون ومساهمة محلية

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود، منهم جون كراسينسكي، ناتالي بورتمان، إيزا جونزاليس، ودومنال جليسون. ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في عام 2025، ليكون واحدًا من أبرز الإنتاجات السينمائية المنتظرة.

لعبت لجنة مصر للأفلام (EFC) التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي دورًا رئيسيًا في تسهيل التصوير، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لاستخراج التصاريح اللازمة وتقديم الدعم اللوجستي، مما يعكس التزام مصر بجذب الاستثمارات الفنية وتعزيز حضورها على خارطة السينما العالمية.

Fountain of Youth ليس مجرد فيلم، بل شهادة حية على قدرة مصر على استقطاب أكبر الإنتاجات العالمية، وتأكيد لدورها المحوري في تقديم مواقع أثرية تتحدى الزمن، وتلهم المبدعين من كل مكان.