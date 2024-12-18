الأسبوع المقبل.. انطلاق تصوير مسلسل "حسبة عمري" لـ روجينا

الفجر الفني
روجينا
روجينا

أعلنت الفنانة روجينا خلال الفترة القليلة الماضية، عن مسلسلها الجديد “ حسبة عمري” والذي كان اسمه “ حقي وحقك” لتخوض به السباق الرمضاني المقبل مع المخرجة مي ممدوح، ومن المقرر بدأ تصوير العمل بداية الأسبوع المقبل.

تفاصيل مسلسل "حسبة عمري"


والمسلسل يدور في إطار اجتماعي لايت، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح ومن بطولة محمود حافظ، عمرو عبد الجليل وغيرهم.
 

آخر أعمال روجينا

 


الجدير بالذكر أن آخر أعمال روجينا، هو مسلسل "سر إلهي" والذي تدور أحداثه حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.
 
تضم القائمة بجانب النجمة روجينا كلًا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله،وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

آخر أعمال روجينا مسلسل سر إلهي محمود حافظ حسبة عمري رمضان 2025

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