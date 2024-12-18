تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "الحريفة 2"

الفجر الفني
الحريفة 2
الحريفة 2

يواصل فيلم "الحريفة2" الريمونتادا  تحقيق أعلى الإيرادات في شباك تذاكر السينما، وهو من بطولة الفنان نور النبوي ونور إيهاب وكزبرة وخالد الذهبي وأحمد غزي، وعدد كبير من الفنانين.

 

وحقق فيلم "الحريفة 2" بعد 6 أسابيع من عرضه بالسينمات، إيرادات بلغت 76 مليون جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي، ليتصدر بذلك الرقم المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر.

 


أحداث الحريفة 2

 

يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

أبطال الحريفة 2

 

الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

أحداث الحريفة 2 الجزء الثاني من فيلم الحريفة الريمونتادا الفنان نور النبوي فيلم الحريفة 2

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فيلم "الحريفة 2" يسيطر على المركز الأول

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