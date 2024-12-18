في 6 أسابيع.. فيلم "الهوى سلطان" يحصد 76 مليون جنيهًا

الفجر الفني
الهوى سلطان
الهوى سلطان

منافسة قوية تشهدها دور العرض السينمائية المصرية، فحقق فيلم «الهوى سلطان» بطولة أحمد داوود ومنة شلبي، ليحقق إجمالي إيرادات ما يقرب من 76 مليون جنيه منذ عرض الفيلم في السينمات خلال 6 أسابيع.

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

 

فيلم الهوى سلطان يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

 

فيلم الهوى سلطان من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري، وكان يحمل في البداية عنوان "قاعة الأوركيد"، ثم تغير إلى "سارة وعلي"، قبل أن يتم الاستقرار على الاسم النهائي "الهوى سلطان"، تدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي لايت.

أبطال فيلم الهوى سلطان أحمد خالد صالح الهوى سلطان السينمائية المصرية العرض السينمائي الفنان عماد رشاد دور العرض السينمائية المصرية فيلم الهوي سلطان فيلم فى السينما

مواد متعلقة

فيلم "الهوى سلطان" يحقق إيرادات ضخمة ويجمع نجوم السينما المصرية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية