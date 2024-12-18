لماذا رفض أحمد السقا فيلمي السلم والتعبان وولاد رزق ؟

الفجر الفني
أحمد السقا
أحمد السقا

 

 

حل المخرج طارق العريان كضيف مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة، وكشف خلال الحلقة عن كواليس أعماله الفنية وموقف أحمد السقا من رفض فلمين.

سر رفض أحمد السقا لـ فيلم السلم والتعبان


وكشف طارق العريان عن سر رفض أحمد السقا لفيلم السلم والتعبان حيث كان المرشح الأول للفيلم قبل هاني سلامة وكشف العريان أن انطباع السقا أن الفيلم إنه أشبه بـ "فيلم أمريكاني".

 

سر رفض أحمد السقا لـ فيلم ولاد رزق


كما كشف سبب رفض أحمد السقا لولاد رزق، حيث قال أنه بعد 8 سنوات من تعاونهم الوحيد معا عرض المخرج طارق العريان على أحمد السقا بطولة فيلم ولاد رزق قبل أن يذهب لـ أحمد عز، ولكنه رفضه لكونه فيلم جماعي وهو لا يرى نفسه في تلك المنطقة على حد تعبيره.


آخر أعمال أحمد السقا


وكان آخر أعمال احمد السقا فيلم السرب وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من نيللى كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، واخرون، إخراج أحمد نادر جلال، الفيلم تناول بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.

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