"بالطو" و"6 شهور".. تعرف على قائمة الأكثر مشاهدة عبر Watch It

تصدر مسلسل “رقم سري” بطولة الفنانة رنا رئيس، والفنان صدقي صخر، قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة «Watch it»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.

أبطال مسلسل “رقم سري”



وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.



قصة مسلسل “رقم سرى”



تدور قصة مسلسل «رقم سري»، حول «ندى عشماوي» فتاة في منتصف الثلاثينيات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط «حسين محمود» التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف مخطط لسرقة أموال أحد المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

تصدر مسلسل “ساعته وتاريخه”، قائمة الأكثر مشاهدة حيث احتل المركز الثاني بعد نجاح أولى حلقات المسلسل، على شاشة قناة dmc، بالإضافة إلى عرضه على watch it.

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

يُعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، ويقدمه مجموعة من المواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي يُعرض على قناة "dmc".



أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

مسلسل «6 شهور»



وجاء في المرتبة الثالثة مسلسل “ 6 شهور”، ويقدم نور النبوي شخصية «مراد» الذي يعمل في شركة عقارات ويحاول خلال الأحداث إكتساب ثقة مديره ليثبت نفسه في الوظيفة، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق الدرامي.

مسلسل «6 شهور»، من بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، ومراد مكرم، وأمجد الحجار، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، ومن إخراج مصطفى الصولي.

4- مسلسل «بالطو»



مسلسل «بالطو» لـ عصام عمر والمأخوذ عن رواية «بالطو وفانلة وتاب» ضمن قوائم الأكثر مشاهدة، الذي دارت أحداثه حول تكليف «عاطف» الطبيب الشاب الحديث التخرج في وحدة صحية في إحدي القري، ثم يجد نفسه فجأة اصبح مديرا للوحدة الصحية ومسئولا فيها عن كل شيء، ويتكون المسلسل من 10 حلقات.

المسلسل بطولة عصام عمر، ومحمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبدالرسول، ومريم الجندي، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

5- مسلسل «تحقيق»



مسلسل «تحقيق» الذي يدور في عالم من الإثارة والتشويق، وتدور أحداث المسلسل حول رواية تستفز خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن في حياتهم، فيبدأ (هشام) في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت.

مسلسل «تحقيق» بطولة أحمد مالك، خالد أنور، مي الغيطي، على قاسم، تارا عماد، هدى المفتي، تأليف محمد الدباح ومن إخراج محمد فتحي «شانك»، وإنتاج أروما.

6- مسلسل «على باب العمارة»



ويأتي مسلسل «على باب العمارة» في المركز التاسع، وتدور احداث المسلسل في إطار كوميدي حول الثري الصعيدي (عوض أبوحامد)، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابًا ﻹحدى العمارات، وينجح في لفت الانتباه له ويتحول من مجرد بواب إلى بطل.

المسلسل بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد رضوان، ريهام الشنواني، محمد محمود، عزة لبيب، وتأليف مصطفي حمدي وإخراج خيري سالم.

7- مسلسل «صوت وصورة»



تدور أحداث مسلسل صوت وصورة، حول رضوى «حنان مطاوع» المتهمة بقتل الرجل الذي تحرش بها وبالرغم من ذلك أفلت من العقاب، ثم قُتل على يد شخص مجهول وهرب ليتم اتهامها بارتكاب تلك الجريمة، ومع مرور الأحداث وتطورها تتراكم الأدلة ضدها.

أبطال مسلسل «صوت وصورة»

مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر ومراد مكرم ووليد فواز وناردين فرج وعمرو وهبة وولاء الشريف وصدقى صخر وهاجر عفيفى، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.