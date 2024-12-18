مفتي الجمهورية في "أمسية ثقافية" على CBC غدًا

الفجر الفني
بوابة الفجر

يستضيف الإعلامي عبدالله يسري، يوم غد الخميس مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد في لقاء خاص  ببرنامج أمسية ثقافية على قناة "CBC"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء. 


وفي أغسطس الماضي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعيين الدكتور نظير عياد، مفتيًا للجمهورية، لمدة أربع سنوات بناءً على ترشيح من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.


وتولى الدكتور نظير عياد، مهمة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في إبريل من عام 2019، وظل في هذا المنصب إلى أن تم تعيينه مفتيًا لجمهورية مصر العربية، كما تولى " عياد" مهمة الإشراف على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية بجانب عمله أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية.


وحصل "عياد" على ليسانس أصول الدين في العقيدة والفلسفة في مايو عام 1995، ثم تابع رحلته العلمية ليحصل على الماجستير في أصول الدين تخصص العقيدة والفلسفة عام 2000، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2003.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب شيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر أحمد الطيب أغسطس الماضي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية لدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مجمع البحوث الاسلامية

مواد متعلقة

مسلسل "رقم سري" يتربع على المركز الأول عبر "Watch It"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وساوثهامبتون | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال