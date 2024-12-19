"أيوة بطير".. "المتحدة" تطلق أول بودكاست لقادرون باختلاف تقديم رحمة خالد

إيمانا بما لدى أبطال "قادرن باختلاف" من قصص تستحق أن تروى، ودعمًا للتحول الرقمي الذي تتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يطلق "بود كاست المتحدة" أول بود كاست مخصص لأبطال قادرون باختلاف، من تقديم أحد أبطال هذه الكتيبة المكافحة من أجل الاندماج في المجتمع الإعلامية رحمة خالد التي استطاعت خلال الفترة الماضية بفضل عناية الدولة وتبنيها لقضيتهم أن تصبح وجها إعلاميا مألوفا ومحبوبا لدى الكثيرين.

وفي الحلقة الأولى تستضيف "رحمة خالد" البطل "إبراهيم الخولي" الذي حاز على العديد من البطولات العالمية في مجالات الرياضة المختلفة، كما استطاع أن يتحدى إصابته بمتلازمة داون وأكمل دراسته العلمية وحاز على البكالوريوس من كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، كما استمر في الدراسة ويعمل الآن معيدا بذات الجامعة والأن يعد بحث الماجستير.

ومن خلال الحلقة نتعرف على قصة كفاح إبراهيم الخولي وهواياته وأهم التحديات التي خاضها، وعلاقته بأسرته التي دعمته وساندته في رحلته خاصة أمه التي يريد أن يؤلف عنها فيلما سينمائيا ومن أجلها حصل على دورات في السيناريو.

وتتناول حلقات البود كاست حياة "قادرون باختلاف" بما بها من صعاب وتحديات، بحيث تبرز حياة أفراد هذه الفئة باعتبارها قصة نجاح ملهمة تحدى فيها أبطال هذه الشريحة الكبيرة الكثير من المعوقات لإثبات أنفسهم وسط تحديات اجتماعية وثقافية كبيرة.

وتقدم الحلقات الإعلامية رحمة خالد مذيعة قناة دي إم سي والتي تعد من أشهر نجوم هذه الفئة بما لها من خبرات كبيرة في الرياضة والإعلام فهي تمارس عدة ألعاب رياضية مثل السياحة والتنس وكرة السلة، واستطاعت أن تحرز العديد من الميداليات المحلية والعالمية، كما تتناول الحلقات أهم الكتب الصادرة عن هذه الفئة والتي تناقش حياتهم وطرق التعامل معهم من أجل دمجهم في المجتمع، كما تستعرض أهم المشاهير المنتمين إلى هذه الفئة وقصص حياتهم وإنجازاتهم.

وحصلت رحمة خالد على أكثر من 150 ميدالية منهم 7 ميداليات دولية من بين الذهبية والفضية والبرونزية، كما مثلت مصر في بطولات الدولية عدد من الدول منها لبنان وسوريا وأبو ظبى وعمان وايطاليا وكوريا، كما درست فى معهد الألسن للسياحة والفنادق، ورغم دراستها في مجال مختلف عن الإعلام إلا أن حلم حياتهما كان أن تصبح مذيعة وهو ما تحقق لها بعد بعد مساندة الدولة المصرية لها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.