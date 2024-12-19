بعد طرحها.. تعرف على كلمات "ياريت أهالينا ماربونا" لـ حمادة هلال

الفجر الفني
حمادة هلال
حمادة هلال

 


طرح حمادة هلال من خلال حساباته الشخصية أغنية جديدة بعنوان "ياريت أهالينا ماربونا" وتصدر بها التريند فور طرحها كما تفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

 

تفاصيل أغنية ياريت أهالينا ماربونا

 


الأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ألحان محمد قماح، وتوزيع هاني محروس، وهى تسلط الضوء على الصراعات النفسية والاجتماعية التي تواجه الشباب في الوقت الراهن.

 

كلمات أغنية ياريت أهالينا ما ربونا

 

ياريت أهالينا ما ربونا
ياريتهم كانوا حتى سابونا
ف قلوبنا لو حتة قسوة
أهو نأذي بيها اللي أذونا


ربونا ب لأ عيب ما يصحش
سابونا في عالم متوحش

وبقول بأمانة وعن نفسي
جربت أتحمل ما ارتحتش
ياريت أهالينا ما ربونا
ياريت أهالينا ما ربونا
ياريتهم كانوا حتى سابونا
في قلوبنا لو حتة قسوة
أهو نأذي بيها اللي أذونا

معقوله نشوف الناس ديه
قاسية وقلوبها مغبية 
وقادرين نغلبها وفي الأخر 
نعاملهم برضه بتربية
حتى اللي نقول دول حبايبنا
حطوا الفهلوة في الشوق والهوى
لف ودوران بيلاعبونا
قال كدة قال ايه
بيحبونا

ياريت اهالينا ما رابونا
ياريتهم كانوا حتى سابونا
ف قلوبنا لو حتة قسوه
أهو نأذي بيها اللي أذونا
ربونا ب لأ عيب مايصحش
سابونا في عالم متوحش
وبقول بأمانه وعن نفسي
جربت أتحمل ما ارتحتش.

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