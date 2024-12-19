تامر حبيب: لعبة مع أحمد السقا خلقت فكرة فيلم "تيمور وشفيقة"

كشف السيناريست تامر حبيب عن كيفية مجئ فكرة فيلم "تيمور وشفيقة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وأشاد به الجميع، وذلك من خلال ندوته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، بقيادة الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.



وقال تامر حبيب: "لم أكن اريد الكثير من الأكشن في "تيمور وشفيقة" ولكن أحمد السقا أبدع في دوره ودرس الأكشن، وان في قعده بينه وبين أحمد السقا وهما بيلعبوا بلايستيشن اقترح عليه السقا فكرة اثنين يحبوا بعض من الصغر هي وزيرة وهو الحارس الخاص لها ومن هنا بدأ تامر حبيب وكتب السيناريو وأضاف له مزيدًا من خبرته".



تامر حبيب: "تيمور وشفيق" تجربة رومانسية كوميدية لا تشبه "مراتي مدير عام"

و تحدث تامر حبيب قائلًا: "أنا بحب الأفلام الرومانسية الكوميدية ومن وجهة نظري أهم شخص عمل أفلام رومانسية كوميدية هو فطين عبد الوهاب، نظرًا لإستمتاعك أثناء كتابته في ظل هذه الأجواء السعيدة، ولا يشبه قصة "مراتي مدير عام" لأن أغلب مشاهدهم في الشركة بينما "تيمور وشفيقة" أغلب مشاهدهم في المنزل".



تامر حبيب يكشف وصفة سحرية لسهولة التعامل مع المخريجين

حيث قال تامر حبيب: "أهم شيئ بين المخرج والسيناريست هو التفاهم وتقبل أرائنا لبعض، واسترجع تامر ذكرياته حيث كان يعمل مع مخرج على عملًا من أعماله ولكنه لم يكتمل، حيث وصف إحدى شخصيات السيناريو بالعاهرة وهذا سبب أختلافه مع هذا المخرج لهذا لم تجتمع وجهة نظرهما معًا ولهذا لم يوفق العمل".

نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير





مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.





يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.

كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.