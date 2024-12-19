"كلمته في أول لقاء لسه بترن في ودني".. ماذا قال حميد الشاعري عن محمد رحيم؟

كشف الكابو حميد الشاعري لأول مرة، عن تفاصيل علاقته بالموسيقار الراحل محمد رحيم، وتحدث حميد الشاعري على هامش حفل تكريم اسم محمد رحيم، والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظيم جمعية المؤلفين والملحنين.

وقال: "هناك جملة لا أنساها أبدا في أول لقاء جمعني بالمبدع الراحل محمد رحيم"، وأكمل حميد: "كنت أحضر ندوة في كلية الموسيقى والتقيت بمحمد رحيم وهو لازال طالب".

وأضاف: "فوجئت بشاب صغير يطلب مني أن احدد له موعد، وقال حرفيًا صدقني مش هتندم أبدا على المعاد ده، وحينها تعجبت من ثقة شاب صغير، فقررت أن أحدد له موعد في الاستديو".

أكمل حميد: "بالفعل لم أندم ولازالت الجملة ترن في أذني حتى اليوم، محمد رحيم فعلًا أيقونة مصرية وعربية، وموهبة موسيقية غير تقليدية، رحمة الله عليه ترك إرث فني غزير على مستوى الكم والكيف".

تكريم اسم الموسيقار الراحل محمد رحيم

وحضر حميد الشاعري حفل تكريم اسم الموسيقار الراحل محمد رحيم مساء أمس بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو الحفل الذي نظمته جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وحضره نخبة من رموز الفن والثقافة والإعلام والموسيقى.



ليلة وفاء.. تفاصيل حفل تكريم الموسيقار محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية



احتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس، حفلًا مميزًا لتكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، بتنظيم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة د. مدحت العدل، وتحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حملت الليلة عنوان "ليلة حب وتكريم.. محمد رحيم"، وأخرجها عادل عبده، فيما قاد الفرقة الموسيقية مصطفى حلمي، بإشراف فني لتامر غنيم.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز محطات مشوار الموسيقار الراحل محمد رحيم. تلاه كلمة افتتاحية ألقاها د. مدحت العدل، وكلمة أخرى من د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الذي قام بتكريم أسرة الموسيقار وتسليم التكريم لزوجته أنوس كوته.

البرنامج الفني للحفل

شهد البرنامج الفني للحفل عرضًا مميزًا من أعمال رحيم، حيث افتتحت الفرقة الموسيقية والكورال بتقديم ميدلي لأغانيه الشهيرة مثل "حبيبي ولا على باله"، "لو عشقاني"، "مشاعر"، و"أنا في الغرام". بعدها، أطل المطرب محمد ثروت بأغنية "يا مستعجل فراقي"، التي أعادت التعاون بينه وبين رحيم بعد سنوات طويلة.

وفي لحظة استثنائية، صعد الفنان تامر حسني ليشارك ماس، ابنة الموسيقار الراحل، في أداء دويتو "يروح البحر"، الذي لاقى تفاعلًا واسعًا من الحضور. تلاه أداء من الفنانة شذى لأغنية "أنا قلبي عشانه داب"، والمطربة سوما التي أبدعت في أغنية "قابلنا".

واصل الحفل تألقه بصعود المطرب محمد محيي الذي قدم أغنيتي "ليه بيفكروني عنيك" و"ياللي بتغيب عليا"، لتتبعها فقرة للفنان إيهاب توفيق بميدلي يضم أغاني "يا سلام" و"اللي مدوبني". واختتمت الحفل النجمة لطيفة بأداء أغنية وطنية مؤثرة بعنوان "مصنع الرجالة"، التي جمعتها برحيم في عام 2014.

ثم صعد جميع النجوم في ختام الحفلة، وغنوا معا أغنية "أحلى اسم في الوجود يا مصر".

أبرز الحاضرين

حضر الحفل نخبة من صناع الموسيقى ورموز الفن والإعلام، من بينهم الإعلاميون ممدوح موسى، مجدي الجلاد، وجاسمين طه زكي، إلى جانب رموز الموسيقى مثل حميد الشاعري، عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، المنتج محسن جابر، أمير محروس، ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل، أمير طعيمة، حلمي عبد الباقي، رنا سماحة، جاد شويري، شادي شامل، وآخرون، وكان الحفل بمثابة ليلة وفاء واحتفاء بمسيرة موسيقية خالدة تركت أثرًا عميقًا في وجدان الجمهور.