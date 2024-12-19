روبي ومسلم يشعلان حماس الجمهور في أقوى حفلات 2024

الفجر الفني
روبي
روبي

أحيا النجوم روبي ومسلم حفلًا غنائيًا ضخمًا في إحدى الفنادق الكبري علي طريق الواحات بمدينة السادس من اكتوبر لصالح إحدى شركات العقارات وسط حضور عدد كبير من محبيهم في واحدة من اقوي حفلات عام 2024.

إحياء روبي الحفل بأغاني متنوعة

 

قدمت روبي خلال الحفل الذي نظمه محمد منصور باقة من أغانيها التي لاقت تفاعلًا كبيرًا  من كل الحضور منها "ليه بيداري كده، باي باي، هوبا" وغيرها من الاغاني وسط جو ملئ بالبهجة والسعادة.

 

ومن ناحية أخرى، كانت النجمة روبي تعاقدت بشكل رسمي على تقديم بطولة مسلسل درامي جديد في الموسم الدرامي رمضان 2025 بمشاركة النجمة نيللي كريم في عمل يعيدهما من جديد للعمل بعد رائعة "سجن النسا".

روبي

مسلم يشعل الحفل 

 

بينما قدم مسلم أيضًا مجموعة من أغانيه التي أشعلت حماس الحضور منها "لفينا الدنيا، انا المميز، صعب تلزمني" وغيرها من الأغاني.

 

وغلب على الحفل التنظيم المميز والمبهر بإشادة كل الحضور من ديكورات واضاءة ومسرح.

مسلم
روبى مسلم اغاني متنوعة النجمة نيللي كريم رمضان 2025 طريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر

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