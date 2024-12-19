24 ديسمبر.. تكريم بشرى في مهرجان social media festival بفندق هيلتون الإسكندرية

الفجر الفني
بشرى
بشرى

تعيش النجمة بشرى، حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة ونجاح دورها في مسلسل  "طبيبة شرعية" الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي.

لذا قررت إدارة مهرجان Social Media Festival برئاسة الأستاذ بسام عبدالنبي تكريم الفنانة "بشرى" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري بفنادق هيلتون الإسكندرية.

ويأتي تكريم الفنانة بشرى بناء على استفتاء الجمهور الذي اختار "النجمة الأكثر تأثيرا على السوشيال ميديا" في المجتمع المصري والعربي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة "بشرى" فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم ومن إخراج علي إدريس ومسلسل طبيبة شرعية بطولة نضال الشافعي، مروة عبدالمنعم، ياسر علي ماهر ومن إخراج شادي أبو شادي الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي وتم تكريم بشرى عن المسلسل في ملتقى التميز والإبداع الإسبوع الماضي.

كما أن النجمة "بشرى" طرحت منذ فترة قصيرة آخر أعمالها الغنائية بيني وبينك كلمة.

من ناحية أخرى تعود "بشرى" إلى الدراما التلفزيونية موسم رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" وهو من إخراج محمد سامي.

مهرجان Social Media Festival يعتمد في دورته الأولى على السوشيال ميديا الخاصة بالفنانين والشخصيات العامة وتأثيرهم في المجتمع المصري.

يكرم مهرجان Social Media Festival كوكبة من النجوم وهم "بشرى، تامر عبدالمنعم، نهال عنبر، طارق النهري، عمرو رمزي، تامر فرج، عبير منير، ياسر الزنكلوني، إيناس عزالدين، زينة منصور، جلال الزكي".

ومن جانبه صرح الأستاذ بسام عبدالنبي رئيس المهرجان قائلا مهرجان Social Media Festival هو الأول من نوعه الذي يقام على أساس إختيار الجمهور للفنانين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع.

وأضاف "عبدالنبي" تم اختيار الفنانين والشخصيات العامة المكرمة بناء على استفتاء الجمهور وليس لإدارة المهرجان تدخل في هذه الاختيارات.

بشرى

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24 ديسمبر.. تكريم بشرى في مهرجان social media festival بفندق هيلتون الإسكندرية