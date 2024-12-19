تامر عاشور يطرح أغنيته الجديدة "ياه" من ألبومه المرتقب

أطلق الفنان تامر عاشور أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "ياه" وذلك عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى الرقمية، كأولى أغنيات ألبومه الغنائي المنتظر الذي يحمل نفس الاسم.

تتميز الأغنية بطابعها العاطفي والرومانسي الذي يعكس مشاعر الحنين والشوق، وتُعد انطلاقة مميزة لرحلة ألبوم عاشور الجديد، حيث تحمل كلماتها عمقًا يمس القلوب.



تفاصيل أغنية ياه

الأغنية تحمل كلمات الشاعر محمود عبد الله، ولحنها المبدع محمدي، وقام بتوزيعها أحمد إبراهيم، مع هندسة صوتية مميزة قدمها أمير محروس.

تأتي الأغنية كجزء من ألبوم عاشور الجديد، الذي يواصل من خلاله تقديم أعمال ذات طابع عاطفي يعكس خبرته وموهبته في التعبير عن مشاعر الحب والشوق، ويترقب الجمهور باقي أغنيات الألبوم.



آخر أعمال تامر عاشور

يذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها تامر عاشور هى أغنية "وداع وداع" التي تم طرحها خلال الفترة الماضية.

كلمات أغنية وداع وداع

وتقول كلمات الأغنية:

جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك

أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب