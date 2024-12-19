طرح البرومو الرسمي لمسلسل "موضوع عائلي3"

طرحت منصة "شاهد" البرومو الرسمي للجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" بطولة الفنان ماجد الكدواني، والمقرر عرضه في 26 ديسمبر الجاري، حيث يظهر البرومو العديد من الأحداث المشوقة التي ستجذب المتابعين، حيث يستكمل المسلسل ما بدأه في جزئيه السابقين، ويواصل تقديم دراما مليئة بالتشويق والفكاهة.

https://www.instagram.com/reel/DDxT197oto2/?igsh=N3QyZGFlaXc1bm02



في البرومو الذي طرحته منصة "شاهد" على موقع تبادل الصور والڤيديوهات "إنستجرام"، يظهر أن الفنانة رانيا يوسف تنضم إلى الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" بشخصية جديدة تُدعى "عايدة"، في هذا الجزء، تسعى "عايدة" للزواج من ماجد الكدواني بعدما طردته وعائلته من منزله، كما تظهر الفنانة الشابة ياسمينا العبد، التي تجسد شخصية تعيش مع الكدواني وشقيقها بعد وفاة والدتهما، مما يضيف بُعدًا إنسانيًا إضافيًا في الخط الدرامي الجديد.

مسلسل "موضوع عائلي" من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويجمع بين مجموعة من النجوم البارزين، على رأسهم ماجد الكدواني، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه الدسوقي، ورنا رئيس، في الجزء الجديد المقرر عرضه في ديسمبر 2024، تشهد الأحداث تطورات كبيرة في شخصيات المسلسل، حيث ينضم إلى فريق العمل النجمة رانيا يوسف في دور جديد، كما كانت نور اللبنانية قد شاركت في الجزء الثاني.



المسلسل يواصل تقديم دراما عائلية مشوقة، ويستكشف العلاقات المعقدة بين أفراد الأسرة، مع إضافة شخصيات جديدة ستثري القصة بمزيد من التشويق.