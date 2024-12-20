"الدشاش يجمع الكوميديا بالتشويق: محمد سعد في إطلالة جديدة وزينة تعود إلى الشاشة الكبيرة"

في خطوة لزيادة التشويق والإثارة، أزاحت شركة "رشيدي برودكشن" الستار عن البوسترات الفردية لأبطال فيلم الدشاش، المقرر طرحه في دور العرض المصرية يوم 1 يناير المقبل.

جاء الإعلان عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع إنستجرام، حيث ظهر كل من محمد سعد، نسرين أمين، باسم سمرة، وزينة بتصاميم مميزة تحمل ملامح شخصياتهم في العمل.

الدشاش يحمل توقيع المخرج سامح عبد العزيز، وتأليف جوزيف فوزي، وإنتاج محمد رشيدي في تجربة جديدة تهدف إلى تقديم عمل مختلف يمزج بين الكوميديا والتشويق، مع وعود بمفاجآت غير متوقعة ستبهر الجمهور.

ويعد الفيلم محطة فارقة في مسيرة النجم محمد سعد، الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل عن هذا النوع من الأدوار. سعد، المعروف بشخصياته الكوميدية المحبوبة مثل "اللمبي"، سيظهر هذه المرة في قالب مختلف تمامًا، ما يثير فضول جمهوره الذي ينتظر رؤيته في شخصية أكثر تعقيدًا وتنوعًا.

أما النجمة زينة، فتعود بفيلم الدشاش بعد سنوات من التعاون الناجح مع محمد سعد في فيلم بوشكاش، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه. ويبدو أن الكيمياء بينهما ستتجدد في هذا العمل، الذي يُتوقع أن يكون أحد أبرز أفلام موسم رأس السنة.

إلى جانب سعد وزينة، يشارك في البطولة النجم باسم سمرة، المعروف بأدائه المتقن، ونسرين أمين، التي أثبتت حضورها اللافت في السنوات الأخيرة. مع هذا الطاقم المميز، من المنتظر أن يحمل الفيلم طابعًا استثنائيًا يمزج بين الأداء القوي والأحداث المشوقة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن شارك محمد سعد في موسم رمضان الماضي بمسلسل إكس لانس، الذي شهد مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم مثل شيرين، جيهان خليل، وسارة درزاوي. ولكن هذه المرة، يبدو أن سعد يهدف إلى إعادة تعريف نفسه سينمائيًا وتقديم تجربة جديدة لجمهوره.

يُذكر أن الشركة المنتجة تراهن على أن يكون الدشاش أحد أبرز الأعمال السينمائية في بداية العام الجديد، خصوصًا مع الحبكة المبتكرة والإطلالة الجديدة لأبطاله. ومن المنتظر أن يتم الكشف تفاصيل إضافية حول الفيلم قريبًا، مع اقتراب موعد عرضه.