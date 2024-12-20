رسميا.. التجهيز للجزء الثالث من "Black Panther"

أكدت شركة مارفل رسميًا أن العمل على الجزء الثالث من سلسلة الأفلام الشهيرة Black Panther قد بدأ رسميًا، وفقًا لتقرير نشره موقع NME.

عودة كريس إيفانز وروبرت داوني جونيور

وفي خبر موازٍ، كشف موقع The Wrap عن عودة النجم العالمي كريس إيفانز إلى عالم مارفل السينمائي من خلال فيلم "Avengers: Doomsday"، الجزء المرتقب ضمن سلسلة Avengers. كما سينضم إلى العمل النجم روبرت داوني جونيور الذي سيؤدي شخصية دكتور دوم في الفيلم.

ومن المتوقع أن يقدم كريس إيفانز أدوارًا جديدة لم يتم الكشف عنها بعد، بينما يستعد الفيلم للعرض في الأول من مايو 2026، ليواصل توسيع عالم مارفل السينمائي بمفاجآت كبرى.

قناع جديد وروح متجددة

في سياق متصل، كشف النجم روبرت داوني جونيور عن تصميم جديد لقناع شخصيته الشهيرة، بعد أعوام طويلة من تقديمه دور Iron Man. نشر داوني مقطع فيديو وصورة عبر حسابه على إنستغرام تُظهر اللحظة التي تم فيها الكشف القناع الجديد. وعلق قائلًا: "قناع جديد، نفس المهمة"، في إشارة إلى استمرار التزامه بروح الشخصية التي أصبحت أيقونية في عالم الأبطال الخارقين.

تواصل مارفل مفاجأة جمهورها بمشروعاتها القادمة، التي تعد بمزيد من الحماس والتشويق لعشاق السينما.