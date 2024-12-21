بعد تصدره التريند.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل "فقرة الساحر"

تصدر مسلسل "فقرة الساحر" بطولة طه دسوقي وأسماء جلال ووعلي قاسم تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض أولى حلقاته على منصة "يانجو بلاي"، مساء أول أمس الخميس.

ومن المقرر عرض حلقة جديدة أسبوعيًا على منصة "يانجو بلاي"، وبالتحديد يوم الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، حيث أن مسلسل "فقرة الساحر" يتكون من 8 حلقات.

مسلسل فقرة الساحر

أبطال وصناع مسلسل "فقرة الساحر"





مسلسل “فقرة الساحر” يضم عدد من النجوم منهم أسماء جلال، طه دسوقي وعلي قاسم، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة مع ظهور استثنائي ومؤثر لكبار النجوم في أدوار خاصة تضيف عمقًا للأحداث.

أحداث مسلسل "فقرة الساحر"

وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفي الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية، يهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، مما يجعلها رحلة ممتعة ومليئة بالإثارة والضحك.