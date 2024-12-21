أبو يطرح أغنيته الجديدة "الحرب العالمية"

الفجر الفني
بوستر أغنية الحرب
بوستر أغنية الحرب العالمية

طرح المطرب أبو، اليوم السبت، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "الحرب العالمية" عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية الحرب العالمية

تفاصيل أغنية “الحرب العالمية”

 

أغنية "الحرب العالمية" كلمات أبو ومحمد الشافعي، ألحان أبو، توزيع سيكا ومنير ماهر.

وجاء مطلع الأغنية كالآتي:

 

بيقولوا النووي هيضرب 
 

ومفيش حد هيبقى سليم
 

وإن الدنيا دي فجأة هتقلب عركة ما بين أمريكا والصين
 

وإن الكوكب x هينزل يخبط فوق راس ناس ماشيين
 

وإننا بكرة هنتعايش مع حبايبنا الفضائيين
وكمان الفترة الجاية شكلها كدا هتكون مؤذية 
 

كل الأخبار بتقول دي بوادر الحرب العالمية
طب ايه رأيك يا حبيبتي
لو تاخدي قرار وتليني 
 

ومادام الدنيا دي كدا بايظة 
اديني فرصة وحبيني 
ما تحبيني.. والنبي حبيني

 

 

يأتي طرح هذه الأغنية بعد فترة من إعلان أبو، تأجيلها في أكتوبر الماضي، تضامنا مع الأحداث الجارية في لبنان آنذاك.

أغنية الحرب العالمية محمد الشافعي أبو المطرب أبو

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