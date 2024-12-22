الإعلامية أسما إبراهيم تتألق في تكريم خاص يحمل اسم آمال العمدة ومفيد فوزي

في أجواء احتفالية راقية، تم تكريم الإعلامية أسماإبراهيم ضمن حدث كبير شهد حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام في مصر.

وجاء التكريم تقديرًا لجهودها الإعلامية المميزة وإسهاماتها الفاعلة في مجال الإعلام، الذي أصبحت فيه واحدة من أبرز الشخصيات المؤثرة.

وأعربت أسما إبراهيم عن فخرها بهذا التكريم الذي يحمل اسم اثنين من أيقونات الإعلام المصري، وهما الإعلامية الراحلة آمال العمدة والمحاور الكبير الراحل مفيد فوزي.

وقالت في تعليقها: "شرف كبير لي أن أُكرّم باسم إعلامية قديرة مثل آمال العمدة والمحاور العظيم مفيد فوزي. شكرًا من قلبي لكل من دعمني ووقف بجانبي".

وجاء هذا التكريم في إطار احتفالية تهدف إلى تسليط الضوء على الشخصيات التي قدمت إضافة حقيقية في مجالاتها، حيث تمكنت أسماء إبراهيم من التميز بفضل قدرتها على تقديم محتوى إعلامي يجمع بين المهنية والجرأة، مع مناقشتها لقضايا تمس المجتمع وتُثير اهتمام الجمهور.

وشهد الحدث حضور العديد من الشخصيات العامة، الذين أشادوا بمسيرة أسما إبراهيم الإعلامية، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة جذبت الأنظار، وعكست ثقتها بنفسها ومكانتها المتفردة.

يُذكر أن أسما إبراهيم قد أثبتت نفسها خلال السنوات الماضية كإعلامية تمتلك رؤية مختلفة وقدرة على مخاطبة فئات متنوعة من الجمهور، وهو ما جعلها نموذجًا للإعلامية الناجحة التي تجمع بين الإبداع والمسؤولية.