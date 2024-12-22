رشوان توفيق: سميحة أيوب ملكة المسرح القومي.. وفاتن حمامة ممثلة عبقرية

الفجر الفني
رشوان توفيق
رشوان توفيق

أشاد الفنان رشوان توفيق بعبقرية المخرج أحمد توفيق، مشيرًا إلى أن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» مستوحى من قصة للأديب إحسان عبد القدوش، وجاء ذلك خلال لقائه في برنامج "بالخط العريض"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر شاشة الحياة.

 

وقال توفيق أن نور الشريف ذهب إلى محيي إسماعيل في إحدى المرات لتدريبه على التمثيل بهدف الالتحاق بمعهد التمثيل.

 

وتابع توفيق: "صلاح أبو سيف اختارني للتمثيل في القاهرة 30، ولكن حذفت مشاهدي"، مشيرا إلى أنه كان مرشحا لدور صالح سليم في الباب المفتوح وفاتن حمادة استبعدته.

 

وأشار رشوان توفيق أن فاتن حمامة ممثلة عبقرية وبحترم نادية لطفي وأطلقت عليها نادية هانم وسعاد حسني كانت تتعايش مع أدوارها.

 

وصرح توفيق أن سميحة أيوب هي ملكة المسرح القومي وممدوح عبد العليم مثل ابنه وأن مسلسل الضوء الشارد حقق نجاحا مذهلا.

الفنان رشوان توفيق الفجر الفني برنامج بالخط العريض الفنانة القديرة سميحة أيوب الفنانة فاتن حمامة المخرج صلاح أبو سيف

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