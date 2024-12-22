رشوان توفيق: كنت مرشحا لدور صالح سليم في "الباب المفتوح" وفاتن حمامة استبعدتني

تحدث الفنان رشوان توفيق، خلال استضافته في برنامج «بالخط العريض» الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على قناة «الحياة»، عن أحد أصعب الأسئلة التي وُجهت إليه، وهو: "من هي فنانة القرن، فاتن حمامة أم سعاد حسني؟"

وقال رشوان توفيق: “المخرج صلاح أبو سيف اختارني للمشاركة في فيلم (القاهرة 30)، لكن جرى حذف مشاهدي، كما كنت مرشحا لدور صالح سليم في (الباب المفتوح)، لكن فاتن حمامة استبعدتني".

وصرح توفيق أن فاتن حمامة كانت ممثلة عبقرية لا مثيل لها، وسعاد حسني كانت تعيش أدوارها بصدق»، معربا عن احترامه الكبير للفنانة نادية لطفي، التي أطلق عليها لقب "نادية هانم".

وأشار رشوان توفيق أن سميحة أيوب هي ملكة المسرح القومي، معبّرا عن حبه الكبير للفنان ممدوح عبد العليم، الذي وصفه بأنه مثل ابنه، مشيرا إلى النجاح الساحق الذي حققه مسلسل «الضوء الشارد».