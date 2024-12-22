تنويه خاص من قرطاج لـ البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

الفجر الفني
مخرج الفيلم
مخرج الفيلم

حصل فيلم " " للمخرج خالد منصور على تنويه خاص من لجنة التحكيم بالدورة ال ٣٥ لأيام قرطاج السينمائية بتونس، وهو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية.

فريق عمل الفيلم 

 

 وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية،  ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف. 

 

 

 

ومن إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة، وتوزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم وأفلام مصر العالمية تتولى التوزيع الداخلي وتوزيع  Front Row Filmed Entertainment في دول الخليج العربي.

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