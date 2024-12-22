بعد تصدرها التريند.. أزمات في حياة مي عز الدين

الفجر الفني
مي عز الدين
مي عز الدين

تصدر اسم الفنانة مي عز الدين تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الكشف مسلسلها الجديد في السباق الرمضاني،الأول  بعد وفاة والدتها، وفي ضوء ذلك يستعرض لكم "الفجر الفني" خلال السطور التالية أبرز الأزمات في حياة مي عز الدين.

أزمة وفاة والدتها

تغيبت مي عز الدين عن جنازة والدتها، التي وافتها المنية خلال الفترة القليلة الماضية، والسبب في ذلك دخولها في حالة من الانهيار العصبي، بعد حزنها على وفاة والدتها.

 

أزمة مسلسل " فيلا كارمة" 


تسببت الممثلة مي عز الدين في " احداث ازمة كبيرة خلف كواليس المسلسل التليفزيونى الجديد (فيلا كارمة) الذي تعاقدت على بطولته قبل ثلاث أعوام استعدادا لتقديمه في الموسم الدراما الرمضاني  ، والذي تتعاون فيه مع المؤلف ايمن سلامة الذي صنعت معه نجاحها في مسلسل "قضية صفية".

آخر أعمال مي عز الدين

وكان آخر أعمال مي عز الدين هو ظهورها كضيف شرف في مسلسل كوبرا، الذي دارت أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وقدم محمد إمام خلاله شخصية كوبرا وهو ميكانيكي يملك ورشة تصليح سيارات ويتهم بجريمة قتل مما يضطره للهرب إلى مكان بعيد، وضم مجدي كامل، محمود عبدالمغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، علاء مرسي، هشام إسماعيل، منة فضالي، محمود البزاوي، وكزبره، ومن تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.

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