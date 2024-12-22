اليوم.. قصور الثقافة تبدأ عروض الموسم الجديد لنوادي المسرح بالإسكندرية

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، اليوم، الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بالإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم الشباب الموهوبين.

وتنطلق العروض على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، وتستمر حتى 7 يناير المقبل، بواقع عرضين يوميا من إجمالي 33 عرضا مسرحيا لفرع ثقافة الإسكندرية هذا الموسم.

العروض المسرحية من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، وتنفذ من خلال إدارة النوادي برئاسة المخرج محمد الطايع، ويعرض الأول في الرابعة مساءً، والثاني في السابعة مساءً، يعقبهما ندوات نقدية.

أبرز العروض المسرحية

تبدأ العروض بتقديم عرضين لفرقة مصطفى كامل، الأول "الهوامش"، إخراج عز خالد، يليه "كأنه محصلش"، إخراج مريم نجم.

وغدا الاثنين يعرض "مكنش قصدي" لفرقة الأنفوشي، إخراج عادل سند، يليه "مسرح الجريمة" لفرقة الشاطبي، إخراج بوسي فتحي.

وبعد غد الثلاثاء يعرض "استدعاء ولي أمر" لفرقة مصطفى كامل، إخراج أحمد حمدي.

ويشهد يوم الأربعاء 25 ديسمبر، عرض "أبنائي" لفرقة بيت ثقافة بولكلي، إخراج عزت مصطفى، يليه "بائعة الورد" لفرقة مصطفى كامل، إخراج علي محمود.

وتتواصل العروض يوم الخميس 26 ديسمبر مع عرضين لفرقة الأنفوشي، الأول بعنوان "خطوة للأمام خطوة للخلف" إخراج سمية أشرف، والثاني بعنوان "الوداع"، إخراج ميسون محمد.

وفي يوم الجمعة 27 ديسمبر يعرض "بيدرمان ومشعلو الحرائق" لفرقة الأنفوشي، إخراج المعتز بالله محمد، يليه "سكروج" لفرقة مصطفى كامل، إخراج محمد عبد الكريم.

ويوم السبت 28 ديسمبر يعرض "في الظل" لفرقة الأنفوشي، إخراج محمد السيد، يليه "الخيانة" لفرقة بيت ثقافة بولكلي، إخراج محمود محمد.

وتستمر العروض يوم الأحد 29 ديسمبر مع عرضين لفرقة مصطفى كامل الأول بعنوان "المولد" إخراج أحمد عبد الرؤوف، والثاني "قتل بلا أداة" إخراج أحمد إبراهيم.

وفي يوم الاثنين 30 ديسمبر تقدم فرقة الأنفوشي عرضين الأول "الموتي السائرون" إخراج أحمد مجدي، يليه "الدوامة"، إخراج كريم طارق.

ويشهد يوم الثلاثاء 31 ديسمبر يقدم فرقة الأنفوشي عرضين أيضا الأول بعنوان "بنت القمر" إخراج كريم عبوده، والثاني "ليلة القتلة" إخراج أحمد عبد المولي.

ويوم الأربعاء 1 يناير 2025 يقدم عرض "أحدهم" لفرقة الشاطبي، إخراج محمود سيد، و"أحببت بغيا" لفرقة الأنفوشي، إخراج كريم دياب.

ويشهد يوم الخميس 2 يناير عرضا بعنوان "أبرا كادبرا" لفرقة الأنفوشي، إخراج أحمد حسام، يليه "كله بيمثل" لفرقة مصطفى كامل، إخراج منى أحمد.

وفي يوم الجمعة 3 يناير تقدم فرقة مصطفى كامل عرضها "ترام الرمل" إخراج محمد عدلي، يليه "الروث" لفرقة الشاطبي، إخراج محمد بسيوني.

وفي يوم السبت 4 يناير تقدم فرقة الأنفوشي عرضها "لا تشعلوا الضوء" إخراج سيف طلال، يليه "الرقصة الأخيرة" لفرقة مصطفى كامل، إخراج زياد الكسار.

ويعرض يوم الأحد 5 يناير "كوكزاسكي"، لفرقة الأنفوشي، إخراج عمر غزال، و"رسائل الحب والحرب"، لفرقة مصطفى كامل، إخراج سمعان رؤوف.

ويوم الاثنين 6 يناير يقدم عرض "صندوق يعقوب" لفرقة مصطفى كامل، إخراج عبد الرحمن كمال، وعرض "الطنبورة" لفرقة الأنفوشي، إخراج أحمد الغندور.

وتختتم الفعاليات يوم الثلاثاء 7 يناير بتقديم عرضين لفرقة الأنفوشي، الأول بعنوان "إنهم يعزفون" إخراج حمدي أحمد، والثاني "ميم ميم" إخراج يوسف خالد.

وتقدم هيئة قصور الثقافة، خلال الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، 155 عرضا مسرحيا تم اختيارها من قِبل 325 مشروعا، بحضور أعضاء اللجان المتخصصين، في أغسطس الماضي.

نوادي المسرح

تجربة نوادي المسرح هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.