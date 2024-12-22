"أثنا عشر شخصًا غاضبًا" و"الحارس" في مستهل عروض نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، السبت، انطلاق عروض الموسم الجديد لنوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عرض “اثنا عشر شخصا غاضبا”

استهلت العروض بنوادي مسرح الإسماعيلية، حيث قدم عرض "اثنا عشر شخصا غاضبا"، تأليف ريجينالد روز، وإخراج محمود مدحت، وتدور أحداثه حول هيئة محلفين مكونة من 12 شخصا تم اختيارهم عشوائيا، بينهم امرأتان، حيث تواجه المجموعة قضية محاكمة متهم بجريمة قتل، وداخل محكمة في إحدى المدن ومعظم أعضاء هيئة المحلفين يعتقدون أن المتهم مذنب، إلا واحدة ترفض هذا الحكم.

العرض المسرحي "الحارس"

كما قدم العرض المسرحي "الحارس"، تأليف يوسف مسلم، إخراج حازم خطاب، تناول العرض قصة إنسانية تدور حول حارس يحكي عن بعض الرجال وآخر منضم لفريق الكشافة ولكنه ضل طريقه في الصحراء ويعيش معه لفترة ثم يموت الرجل الأول ويعمل الثاني بدلا منه في حراسة القرية وخاصة منطقة المقابر، ثم يأتي رجل ثالث وهو تائه جديد من التائهين في مجتمعاتنا فنكتشف أن الموضوع يدور في حلقة مفرغة.

لجنة التحكيم

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج حمدي حسين، الناقدة د. لمياء أنور، ومصمم الديكور محمد طلعت، وأقيمت ندوة نقدية لمناقشة الجوانب الفنية للعرضين بحضور اللجنة المكونة من المخرج سمير زاهر، الكاتبة إسراء محبوب، والمخرج أحمد خليفة.

العروض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ويُقدم 16 عرضا مسرحيا بهذا الموسم في محافظات إقليم القناة وسيناء، حيث يستضيف قصر ثقافة الإسماعيلية عروض نوادي مسرح الإسماعيلية والسويس، ويشهد قصر ثقافة العريش عروض نوادي مسرح شمال سيناء، وتقام عروض نوادي مسرح بورسعيد على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، وتختتم يوم 29 ديسمبر الحالي.

تجربة نوادي المسرح وأبرز عروضها المسرحية

وتقدم هيئة قصور الثقافة، خلال الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، 155 عرضا مسرحيا مجانيا تم اختيارها من قِبل 325 مشروعا، في تجربة هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

