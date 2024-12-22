الليلة.. الأوبرا تحتفل بذكرى رحيل فريد الأطرش

تستمر فعاليات وزارة الثقافة المصرية الهادفة إلى الاحتفاء بأعلام الإبداع، حيث تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ذكرى رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش.

يقام الحفل الذي تقدمه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء اليوم الأحد، 22 ديسمبر، على المسرح الكبير.

برنامج فني مميز

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من روائع الموسيقار الراحل، ومنها: "لكتب ع أوراق الشجر"، "أنا وانت"، "بقى عايز تنسانى"، "أحبابنا يا عين"، "بنادي عليك" وغيرها. يقدم هذه الأغاني باقة من نجوم الغناء، منهم رحاب مطاوع، وليد حيدر، نهاد فتحي، محمود عبدالحميد، ومؤمن خليل.

فريد الأطرش: ملك العود وإرث خالد

يُعد فريد الأطرش أحد أبرز أعلام الموسيقى العربية، ولقب بملك العود، وينتمي إلى آل الأطرش، العائلة العريقة بجبل الدروز جنوب سوريا، التي كان لها دور بارز في مواجهة الاستعمار الفرنسي. بدأ مسيرته الفنية بعد انتقاله إلى القاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان.

محطات في حياة الموسيقار الكبير

خلال مشواره الفني، شارك فريد الأطرش في بطولة 31 فيلمًا سينمائيًا، وغنى من كلمات كبار الشعراء العرب، ولحن لأهم نجوم الغناء المصريين والعرب.

رحل عن عالمنا في 26 ديسمبر 1974 عن عمر ناهز 64 عامًا، تاركًا إرثًا موسيقيًا خالدًا يثري الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.