طرح البوستر الرسمي لـ مسلسل "سراب" بطولة خالد النبوي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل سراب للنجم خالد النبوي البوستر الرسمي للمسلسل، والذي من المقرر طرحه في شهر يناير القادم ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم.

تفاصيل مسلسل سراب:

مسلسل سراب من بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي هاني عادل ونجلاء بدر وجيهان الشماشرجي وديامان بوعبود، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، مسلسل سراب تدور في إطار اجتماعي، ويعمل خالدالنبوي خلال الأحداث في البورصة، والذي يتم الكشف خلاله عن عالم البورصة والصفقات والاستغلال الذي يحدث فيه.

مسلسل سراب

تكريم خالد النبوي في الدورة الرابعة عشر من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وفي سياق آخر قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تكريم النجم خالد النبوي وذلك على مشواره الفني المميز ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان.

ويذكر أن تحدث الفنان خالد النبوي عن الصفات التي يجب توافرها في الممثل ويحذره من صدمة الشهرة، وذلك خلال ندوته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، بقيادة الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

وقال خالد النبوي: " الممثل جزء من حدوته لأننا نحكي قصص حدثت في الواقع وتمس الناس لكي يتعرفوا عليها وتمس خيالهم لذلك انا اعتبر نفسي كفنان جزء من حدوثه وذلك لأن التمثيل باختصار "فن التعاون مع الآخرين".

آخر أعمال خالد النبوي:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد النبوي هو فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم “أهل الكهف” ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.