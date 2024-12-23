كريم الحسيني: تكريم فني وتعاون عالمي جديد في الأفق

شهدت أجواء مسرحية "كازينو" حضورًا مميزًا ومشرفًا للنجم كريم الحسيني، الذي أعرب عن سعادته باستقبال المخرج والمنتج المصري الأستاذ أحمد نور، وبرفقته المنتج والمخرج الأمريكي العراقي ساڤيووصف الحسيني اللقاء بأنه كان مليئًا بالكلمات الإيجابية التي تعزز من روح التعاون والإبداع، مشيرًا إلى مشروع عالمي ضخم يتم التحضير له بين الأطراف، وعلق قائلًا: "بإذن الله مشروع عالمي كبير يارب يتم على خير".

في سياق آخر، أعلن كريم الحسيني عن زيارته المرتقبة إلى مدينة الإسكندرية، حيث يلتقي بجمهوره ومحبيه يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر. وأعرب عن شوقه الكبير لهذه الزيارة قائلًا: "وحشتيني أوي يا إسكندرية"، موجهًا رسالة حب وتقدير لأصدقائه وتلاميذه هناك.

على صعيد التكريمات، كشفت إدارة مهرجان السوشيال ميديا عن تكريم الفنان كريم الحسيني، بناءً على استفتاء جماهيري واسع النطاق، حيث تم اختياره كأحد الشخصيات المؤثرة في المجتمع المصري والعربي عبر منصات التواصل الاجتماعي. يعتمد المهرجان في تقييمه على متابعة تأثير الفنانين والشخصيات العامة على السوشيال ميديا، وهو ما يعكس شعبية الحسيني وتقدير جمهوره له.

يواصل كريم الحسيني تألقه في مختلف المجالات، جامعًا بين الإبداع الفني والتأثير الاجتماعي، مما يجعله نموذجًا يُحتذى به في الوسط الفني والمجتمعي.