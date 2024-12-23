لهذا السبب.. عفاف مصطفى تتصدر تريند "جوجل"

الفجر الفني
عفاف مصطفى
عفاف مصطفى

تصدر أسم الفنانة عفاف مصطفى تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

 

حيث نشرت صورة للمخرج محمد سامي، وعلقت عليها قائلة: "كده أنت نجم سينما رسمي مفيش نقاش كنت بناديك وأقولك يا نجم المخرجين، دلوقت بقي علي أرض الواقع وهاتمثل قريب هتزعل وتقول دي حرقت المفاجأة، بس هاتمثل هاتمثل وقريب، وعلي رهان مع الجمهور".

 

 

وأضافت عفاف، قائلة: "بطبيعة يوم ميلادي أرى للمدى البعيد، والحمد لله عمر توقعاتي ما وقعت عالأرض".

واختتمت قائلة: "خلينا في المهم، مين يراهن معايا عالمخرج محمد سامي؟".

 

منشور عفاف مصطفى

 

 

آخر أعمال عفاف مصطفى

 

 

وكان آخر أعمال عفاف مصطفى، هو مشاركتها في مسلسل «جعفر العمدة»، بطولة النجم محمد رمضان، والذي عُرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور، تدور أحداثه حول اختطاف ابن محمد رمضان، كما كشف عائلة جعفر العمدة المكونة من والدته صفصف وزوجاته الربعة وكذلك أشقائه وأقاربه الذين يعيشون في نفس الحارة.

 

 

و أيضًا مسلسل بـ 100 راجل بطولة النجمة سمية الخشاب، والذي تم عرضه بموسم مسلسلات رمضان 2024.

آخر أعمال عفاف مصطفى المخرج محمد سامي الفنانة عفاف مصطفى عفاف مصطفى

مواد متعلقة

انتهاء عفاف مصطفى من تصوير المسلسل الكوميدي "كوارث طبيعية" استعدادًا لرمضان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)

عاجل| أسماء مكاتب تحويل الأموال لحظيا من الخارج إلى مصر

عاجل| البنوك ترفع أسعار بيع الدولار لـ 51.09 جنيها.. وخبراء: الجنيه سيوقف خسائره عند هذه المستويات

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

دقة ساعة الوداع.. نجم برشلونة يقترب من الرحيل

فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يقترب من 6 ملايين جنيه إيرادات ويتألق بجانب "الحريفة 2”

شبانة: جروس يحدد صفقات الشتاء