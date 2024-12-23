لهذا السبب.. عفاف مصطفى تتصدر تريند "جوجل"

تصدر أسم الفنانة عفاف مصطفى تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث نشرت صورة للمخرج محمد سامي، وعلقت عليها قائلة: "كده أنت نجم سينما رسمي مفيش نقاش كنت بناديك وأقولك يا نجم المخرجين، دلوقت بقي علي أرض الواقع وهاتمثل قريب هتزعل وتقول دي حرقت المفاجأة، بس هاتمثل هاتمثل وقريب، وعلي رهان مع الجمهور".

وأضافت عفاف، قائلة: "بطبيعة يوم ميلادي أرى للمدى البعيد، والحمد لله عمر توقعاتي ما وقعت عالأرض".

واختتمت قائلة: "خلينا في المهم، مين يراهن معايا عالمخرج محمد سامي؟".

منشور عفاف مصطفى

آخر أعمال عفاف مصطفى

وكان آخر أعمال عفاف مصطفى، هو مشاركتها في مسلسل «جعفر العمدة»، بطولة النجم محمد رمضان، والذي عُرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور، تدور أحداثه حول اختطاف ابن محمد رمضان، كما كشف عائلة جعفر العمدة المكونة من والدته صفصف وزوجاته الربعة وكذلك أشقائه وأقاربه الذين يعيشون في نفس الحارة.

و أيضًا مسلسل بـ 100 راجل بطولة النجمة سمية الخشاب، والذي تم عرضه بموسم مسلسلات رمضان 2024.